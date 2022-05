La proposta delle sanzioni al patriarca Kirill per me è un’idiozia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 maggio 2022) Ladi colpire conilortodosso russoè una idiozia. Sarebbe interessante sapere chi lo ha suggerito alla presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. E anche conoscere chi da parte italiana lo ha approvato. E’ inutile fare l’elenco dei peccati economici e politici deldi tutte le Russie. Il patrimonio personale stimato intorno ai quattro miliardi di dollari, che la Novaja Gazeta ritiene possano arrivare a otto, i depositi bancari in Svizzera, Australia, Italia, lo chalet in Svizzera e la villa sul Mar Nero, forse anche uno yacht, di certo orologi costosi. In più le accuse di avere collaborato in epoca sovietica con il Kgb. Quanto al suo allineamento alle posizioni di Putin, al suo giustificazionismo in merito all’intervento in Ucraina, alla sua ...