Advertising

LucioLuci : Beh forse la platea che l’Italia ha cordialmente fornito a qualcosa potrà essere servita. Togliendo tutto il resto… -

Tiscali Notizie

Nelle botteghe storiche di Milano si vota per scegliere ladi Monopoly, con tanto di campagna elettorale a sostegno dei candidati. Il voto è internazionale e anche online (fino al 20 maggio su https://www.monopolytokenvote.com/it - it), ma il ...I nuovi progetti però, tra cui l'arrivo di Dusan Vlahovic , non sono stati pensati con lui comechiave, anzi: il rinnovo a ribasso ha fatto intendere come la volontà delladirigenza non ... La nuova pedina Monopoly si vota anche nei negozi di Milano Milano, 6 mag. (askanews) - Nelle botteghe storiche di Milano si vota per scegliere la nuova pedina di Monopoly, con tanto di campagna elettorale a sostegno dei candidati. Il voto è ...La Juventus potrebbe cercare rinforzi per la porta e per il settore del centrocampo e vedrebbe in Kepa del Chelsea e Casemiro del Real Madrid due possibili innesti. La Juventus starebbe sondando il te ...