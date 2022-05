La maledizione degli sciamani d’Africa colpisce ancora Guardiola, parla l’agente di Yaya Tourè: “non ho nulla contro di lui, ma…” (Di venerdì 6 maggio 2022) Dopo la sconfitta di due sere fa del Manchester City contro il Real Madrid, in semifinale di Champions League sono tornate alla ribalta le parole di Dimitri Seluk, agente di Yaya Tour: “il boomerang tornerà e scoprirà di cosa sono capaci gli sciamani africani. Guardiola può avere tutti i soldi che vuole ma non vincerà più una Champions e solo allora capirà l’errore“, aveva dichiarato nel 2018 a seguito della rottura tra il calciatore ivoriano e l’allenatore del City. Così, dopo l’eliminazione dalla competizione europea della squadra di Guardiola, è tornata in superficie la maledizione sul tecnico spagnolo. Quattro anni dopo è impossibile non ripensare a quelle parole sulle quali è tornato proprio Seluk, intercettato dal Telegraph Sport, che ha spiegato di aver ricevuto tantissimi ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 6 maggio 2022) Dopo la sconfitta di due sere fa del Manchester Cityil Real Madrid, in semifinale di Champions League sono tornate alla ribalta le parole di Dimitri Seluk, agente diTour: “il boomerang tornerà e scoprirà di cosa sono capaci gliafricani.può avere tutti i soldi che vuole ma non vincerà più una Champions e solo allora capirà l’errore“, aveva dichiarato nel 2018 a seguito della rottura tra il calciatore ivoriano e l’allenatore del City. Così, dopo l’eliminazione dalla competizione europea della squadra di, è tornata in superficie lasul tecnico spagnolo. Quattro anni dopo è impossibile non ripensare a quelle parole sulle quali è tornato proprio Seluk, intercettato dal Telegraph Sport, che ha spiegato di aver ricevuto tantissimi ...

