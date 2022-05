La lezione di Mario: “lavoriamo per consolidare percorsi di sviluppo che possono dare lavoro ai giovani”. Non dimentichiamola! (Di venerdì 6 maggio 2022) “Università, Innovazione e Territorio: la lezione di Mario”. Oggi la figura e gli insegnamenti del professore Mario Raffa verranno ricordati dal sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, già rettore dell’Università di Napoli Federico II, assieme a tanti colleghi dell’ateneo Federiciano, amici, rappresentanti autorevoli di Enti, associazioni imprenditoriali e Istituzioni. Sono veramente tanti quelli che parteciperanno all’evento nell’Aula Magna L. Massimilla, di Piazzale Tecchio, a Napoli, a partire dalle 15. Mario Raffa è stato l’Adriano Olivetti della Federico II e della società meridionale, un uomo dotato di una grande visione internazionale, un innovatore sociale. Chi pensa che fosse un sognatore, sbaglia. Non è più tra noi ormai da due mesi e questo suscita ancora tanta incredulità. Non è tra i suoi amati ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 6 maggio 2022) “Università, Innovazione e Territorio: ladi”. Oggi la figura e gli insegnamenti del professoreRaffa verranno ricordati dal sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, già rettore dell’Università di Napoli Federico II, assieme a tanti colleghi dell’ateneo Federiciano, amici, rappresentanti autorevoli di Enti, associazioni imprenditoriali e Istituzioni. Sono veramente tanti quelli che parteciperanno all’evento nell’Aula Magna L. Massimilla, di Piazzale Tecchio, a Napoli, a partire dalle 15.Raffa è stato l’Adriano Olivetti della Federico II e della società meridionale, un uomo dotato di una grande visione internazionale, un innovatore sociale. Chi pensa che fosse un sognatore, sbaglia. Non è più tra noi ormai da due mesi e questo suscita ancora tanta incredulità. Non è tra i suoi amati ...

