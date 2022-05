«La guerra ha dimostrato che l'Ucraina come nazione esiste» (Di venerdì 6 maggio 2022) Il conflitto russo-ucraino nella prospettiva storica 2022-05-05-Ucraina-programma(2).pdf «L'invasione russa ha fatto ricompattare l'Ucraina». La professoressa Giulia Lami, docente di Storia dell'Europa orientale, tira le conclusioni della giornata di studio che ha organizzato ieri, 5 maggio, all'Università Statale di Milano. Intitolato «Cause e conseguenze della guerra in Ucraina», il convegno ha analizzato il conflitto in tutte le sue componenti: dalla storia al diritto internazionale, dall'arte alla religione. All'evento hanno partecipato i più autorevoli studiosi di Ucraina e di spazio post-sovietico, ivi compreso il professor Serhii Plokhii, dell'Ukrainian Research Institute dell'Università di Harvard, del cui intervento pubblichiamo qui sotto l'abstract. Professoressa Lami, intende dire che ... Leggi su panorama (Di venerdì 6 maggio 2022) Il conflitto russo-ucraino nella prospettiva storica 2022-05-05--programma(2).pdf «L'invasione russa ha fatto ricompattare l'». La professoressa Giulia Lami, docente di Storia dell'Europa orientale, tira le conclusioni della giornata di studio che ha organizzato ieri, 5 maggio, all'Università Statale di Milano. Intitolato «Cause e conseguenze dellain», il convegno ha analizzato il conflitto in tutte le sue componenti: dalla storia al diritto internazionale, dall'arte alla religione. All'evento hanno partecipato i più autorevoli studiosi die di spazio post-sovietico, ivi compreso il professor Serhii Plokhii, dell'Ukrainian Research Institute dell'Università di Harvard, del cui intervento pubblichiamo qui sotto l'abstract. Professoressa Lami, intende dire che ...

giammari59 : RT @CiRimbalzo: 'L'Afghanistan ci ha dimostrato che la guerra i problemi non li risolve. Dovremmo non solo ricordare, ma continuare il lavo… - maucat65 : @Filippo__Rossi @Authocton @mentecritica Lo sai vero che non è stato ancora dimostrato nulla su Bucha? La verità la… - mpaglia0 : RT @CiRimbalzo: 'L'Afghanistan ci ha dimostrato che la guerra i problemi non li risolve. Dovremmo non solo ricordare, ma continuare il lavo… - atafaunalamp : @BonaMassimo @fdragoni @giuseppe_masala la Russia non se lo può permettere, ma non dimentichiamo di avere a che far… - Clemf71 : RT @CiRimbalzo: 'L'Afghanistan ci ha dimostrato che la guerra i problemi non li risolve. Dovremmo non solo ricordare, ma continuare il lavo… -