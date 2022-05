La Guaccero spiazza tutti Saluta il pubblico e si sfoga | Vi dico cosa ho letto

(Di venerdì 6 maggio 2022) Biancanon usa giri di parole. Nei suoi saluti finali a Detto Fatto, la conduttrice si è tolta qualche sassolino dalle scarpe. Davanti alle telecamere la conduttrice ha voluto sgomberare il campo su alcune voci che erano girate nelle scorse settimane. La sua presa di posizione è stata durissima e con un filo di amarezza, proprio nel corso della sua ultima puntata ha affermato: "Hotante cose in questi ultimi mesi, di cui non mi interessa neanche di parlare perché credo che a parlare per me ci siano i fatti, che sono lapiù importante. Sono rimasta qui fino all'ultimo giorno fiera di portare questa nave in porto, fino all'ultimo giorno. A voi posso solo dare un consiglio: certe volte non credete proprio a tutto ciò che leggete. Cercate di godervi quello che il nostro cuore è in grado di darvi. Possiamo ...

Advertising

Detto Fatto, FiordalisoJonathan: 'Perché non mi hai proposto delle donne' L'ultima parte della trasmissione è stata incentrata sull' intervista di Biancaa Fiordaliso . In questa ...Per l'occasione, venne sostituita proprio dallae da allora non è più andata via: ad oggi, il programma è suo a tutti gli effetti. Bianca, che incanto l'ultimo scatto: con questo ...come Antonella Clerici, Simona Ventura o Milly Carlucci, o puntare su nomi più giovani e inaspettati, da Arisa (già co-conduttrice nel 2015) a Bianca Guaccero o Caterina Balivo.La puntata di oggi venerdì 29 aprile del programma di tutorial ha fatto preoccupare e non poco i tanti telespettatori del programma per l’assenza della conduttrice. Infatti ad aprire la trasmissione e ...