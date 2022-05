La gioventù spregiudicata dei Memphis Grizzlies

Leggi su ultimouomo

(Di venerdì 6 maggio 2022) Nel mondo delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, George Martin chiama “Knights of Summer” il gruppo di cavalieri che sostenevano Renly Baratheon nella sua rivendicazione del Trono di Spade come legittimo erede. I cavalieri dell’estate erano “giovani e forti, pieni di vita e di risate”, “ubriachi di sogni e di canzoni, uguali a tutti gli altri ragazzi che credono di essere invincibili e immortali”. In un mondo come quello di Westeros, in cui le stagioni potevano durare decenni, loro non avevano mai dovuto affrontare i dolori della guerra nelle loro vite: avevano vissuto solo in tempo di pace e di estate, di vivacità e di freschezza, al contrario di chi aveva dovuto vivere sulla propria pelle dolori e sofferenze della guerra che aveva dato il trono a Robert Baratheon. Volevano conquistare il mondo e non avevano alcun dubbio che ci sarebbero riusciti, ballando e prendendo in giro ...