La Fondazione EFP Sacra Famiglia presenta il nuovo corso IFTS di E-leader

(Di venerdì 6 maggio 2022) Guidare il cambiamento attraverso le strategie digitali: durante l’open day in agenda lunedì 9 maggio alle ore 17 presso la sede di Comonte. Obiettivo dell’anno di Formazione Tecnica Superiore a cui accedono gli studenti diplomati è quello di costruire una professionalità solida e innovativa, in grado di affrontare le nuove sfide del mercato del lavoro, guidando le imprese nella necessaria e ormai indispensabile strategia digitale di crescita e sviluppo. “L’emergenza COVID-19 ha di fatto accelerato l’adozione di modelli di e-business nelle imprese – spiega la dirigente Bruna Capoferri – e questo si è verificato anche nei settori che erano meno inclini all’utilizzo di social e comunicazione digital. E’ quindi fondamentale formare professionalità in possesso di queste competenze al fine di rispondere alle necessità imminenti e future del mondo del lavoro e di numerose realtà aziendali ...