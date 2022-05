La fioraia caduta in un dirupo salva grazie al suo cane | “I cellulari si scaricano | gli animali no”

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 6 maggio 2022) Gandino. “Isi, glino”. Marilena Facchini ora può riderci su ma mercoledì (4 maggio) ha preso un grosso spavento quando èindi 70 metri nei pressi del laghetto Corrado. Dopo una giornata di apprensione per amici e parenti, è stata ritrovata solo in serata ancheal suoShiva che non ha mai smesso di abbaiare, indirizzando così i soccorritori nel punto esatto. La 55enne, molto conosciuta a Gandino per il suo negozio di fiori sul sagrato della basilica, è in buone condizioni ma si trova all’ospedale Bolognini di Seriate per alcuni controlli dopo la dolorosa: “Il pensiero di una breve passeggiata per far felice Shiva, ed io con lei, si è trasformato in una disavventura a lieto fine – racconta ...