La finale di Conference ha stravolto la stagione della Roma (Di venerdì 6 maggio 2022) Un'annata tra alti e bassi, con punti mediocri come la rimonta subita contro la Juventus e picchi altissimi come le vittorie contro Atalanta e Lazio nel derby di ritorno. Ora però c'è l'ultimo atto della "coppetta europea" da giocare, una partita che potrebbe cambiare il valore della stagione. La finale di Conference ha stravolto l'annata dei giallorossi. Come la finale di Conference ha stravolto l'annata dei giallorossi? Tornare a disputare una finale europea dopo 31 anni, così si trasforma una stagione da normale a importante. Molto è merito di Josè Mourinho, lo Special One che ha trovato nella Roma la piazza giusta per rilanciarsi. Il lavoro psicologico del portoghese nei ...

