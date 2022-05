La Ferrari al Gran Premio di Miami, Leclerc: “Continuo a lavorare per vincere” (Di venerdì 6 maggio 2022) Miami – “La mia mentalità non è cambiata, ma è ovvio che mi sento meglio dallo scorso anno sapendo ora di poter vincere. Ma l’approccio non cambia e dobbiamo continuare a lavorare”. Charles Leclerc è carico a qualche ora dalle qualifiche ufficiali del Gran Premio di Miami. La Formula Uno sta per vivere un altro storico appuntamento nella festa del circuito cittadino della Florida. Il Ferrarista ne parla alla stampa. “Sono stato alla partita di baseball di Miami, è stato bello – ha aggiunto il leader del Mondiale dopo quattro gare -. Ho fatto qualche lancio. Sono felice di essere qui e non vedo l’ora di andare in pista. Dopo Imola ho voltato pagina, abbiamo perso dei punti e ho analizzato la situazione. Fin dall’inizio della stagione ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 6 maggio 2022)– “La mia mentalità non è cambiata, ma è ovvio che mi sento meglio dallo scorso anno sapendo ora di poter. Ma l’approccio non cambia e dobbiamo continuare a”. Charlesè carico a qualche ora dalle qualifiche ufficiali deldi. La Formula Uno sta per vivere un altro storico appuntamento nella festa del circuito cittadino della Florida. Ilsta ne parla alla stampa. “Sono stato alla partita di baseball di, è stato bello – ha aggiunto il leader del Mondiale dopo quattro gare -. Ho fatto qualche lancio. Sono felice di essere qui e non vedo l’ora di andare in pista. Dopo Imola ho voltato pagina, abbiamo perso dei punti e ho analizzato la situazione. Fin dall’inizio della stagione ...

