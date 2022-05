La Famiglia Reale e l’invidia per il successo di Meghan: la scomoda verità (Di venerdì 6 maggio 2022) l’invidia della Famiglia Reale nei confronti di Meghan Markle avrebbe portato alla Megxit: ad affermarlo fu lo stesso Harry, ma le cose stanno davvero così? Anche se Meghan Markle ha sempre affermato di essere stata violentemente attaccata dalla stampa internazionale, nei primi mesi dopo il suo matrimonio con Harry i tabloid hanno soltanto celebrato le sue capacità. L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 6 maggio 2022)dellanei confronti diMarkle avrebbe portato alla Megxit: ad affermarlo fu lo stesso Harry, ma le cose stanno davvero così? Anche seMarkle ha sempre affermato di essere stata violentemente attaccata dalla stampa internazionale, nei primi mesi dopo il suo matrimonio con Harry i tabloid hanno soltanto celebrato le sue capacità. L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

