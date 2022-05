‘La Fagianata’ di Riccardo Magrini | “Nibali mi ha impressionato Sobrero può vincere la cronometro”

Leggi su oasport

(Di venerdì 6 maggio 2022) VAN DER POEL HA VINTO DA FAVORITO, MA CHE TALENTO GIRMAY E’ stata una bella volata, Girmay è un gran corridore di sicuro. La salita l’hanno fatta a 37 km/h di media, sono andati davvero forte, infatti ci sono stati dei distacchi in gruppo. E’ stato un bel finale. C’è stata una bella sparata di Kamna, che poi si è piantato. La volata di Van der Poel è stata devastante: è un fuoriclasse assoluto, c’è poco da fare ed è giusto che abbia vinto. Caleb Ewan poteva finire terzo, forse si è ritrovato davanti troppo presto, poi è caduto: dispiace. ATTENZIONE A WILCO KELDERMAN Della Bora nessuno ne parla, così come di Sosa della Movistar. La Bora è una delle squadre più forti come corridori presi individualmente. Kelderman ha già fatto un podio al Giro ed è arrivato quinto al Tour. SOLO QUALCHE PIAZZAMENTO PER GLI ITALIANI Noi italiani qualcosina potremo fare nelle singole tappe, poi vedremo, è ...