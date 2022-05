La barca dei 111 migranti contro il pontile: morti i due scafisti (Di venerdì 6 maggio 2022) L’incidente causato dal mare mosso e dal forte vento di sciroccoI disperati sono partiti dal porto di Istanbul, viaggiando per cinque notti e quattro giorni. Assieme a loro anche una bimba di otto anni Leggi su ilgiornale (Di venerdì 6 maggio 2022) L’incidente causato dal mare mosso e dal forte vento di sciroccoI disperati sono partiti dal porto di Istanbul, viaggiando per cinque notti e quattro giorni. Assieme a loro anche una bimba di otto anni

