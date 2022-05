La band P38, ispirata alle Br, denunciata per apologia di reato. Indagato il presidente del circolo Arci che ha ospitato un concerto (Di venerdì 6 maggio 2022) Accertamenti della Digos a Reggio Emilia, dove è Indagato il presidente del circolo Arci che ha ospitato il concerto. Esposti in Procura a Pescara per apologia di reato e all’orizzonte una denuncia dalla primogenita di Aldo Moro. Al centro i componenti finora anonimi del gruppo musicale P38, band che rievoca le Brigate Rosse con riferimenti espliciti nei brani e negli allestimenti sul palco, dopo le esibizioni delle scorse settimane. Ultima quella del Primo maggio in un circolo Arci di Reggio Emilia, ma nei giorni precedenti anche a Bologna e il 25 aprile a Pescara. A Reggio il presidente del circolo, Marco Vicini, ha ricevuto un avviso per istigazione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 6 maggio 2022) Accertamenti della Digos a Reggio Emilia, dove èildelche hail. Esposti in Procura a Pescara perdie all’orizzonte una denuncia dalla primogenita di Aldo Moro. Al centro i componenti finora anonimi del gruppo musicale P38,che rievoca le Brigate Rosse con riferimenti espliciti nei brani e neglistimenti sul palco, dopo le esibizioni delle scorse settimane. Ultima quella del Primo maggio in undi Reggio Emilia, ma nei giorni precedenti anche a Bologna e il 25 aprile a Pescara. A Reggio ildel, Marco Vicini, ha ricevuto un avviso per istigazione ...

