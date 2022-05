Koulibaly-Barcellona: Xavi vuole il senegalese per la difesa (Di venerdì 6 maggio 2022) Il Napoli rischia di separarsi da uno dei suoi giocatori più decisivi. No, non Osimhen, neanche uno tra Fabian o Zielinski, bensì di un difensore. Kalidou Koulibaly sembra essere un obiettivo del Barcellona, non i primi a bussare in casa di ADL per il suo muro difensivo, negli anni. Il prossimo anno, probabilmente Piquè dirà addio. In più sembra che il Barcellona voglia liberarsi di Umtiti ed Eric Garcia, capaci di rimpolpare un po’ le casse del club. Xavi quindi, come chiunque altro, vorrebbe fortemente avere il difensore senegalese a difesa della propria area per la prossima stagione. L’idea, in Catalogna, è quella di creare una forte linea difensiva in grado di riconquistare il possesso e diventare la prima spinta dell’attacco blaugrana. A convincere ulteriormente i catalani, il ... Leggi su 11contro11 (Di venerdì 6 maggio 2022) Il Napoli rischia di separarsi da uno dei suoi giocatori più decisivi. No, non Osimhen, neanche uno tra Fabian o Zielinski, bensì di un difensore. Kalidousembra essere un obiettivo del, non i primi a bussare in casa di ADL per il suo muro difensivo, negli anni. Il prossimo anno, probabilmente Piquè dirà addio. In più sembra che ilvoglia liberarsi di Umtiti ed Eric Garcia, capaci di rimpolpare un po’ le casse del club.quindi, come chiunque altro, vorrebbe fortemente avere il difensoredella propria area per la prossima stagione. L’idea, in Catalogna, è quella di creare una forte linea difensiva in grado di riconquistare il possesso e diventare la prima spinta dell’attacco blaugrana. A convincere ulteriormente i catalani, il ...

