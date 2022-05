Karine Jean-Pierre è la prima donna afroamericana portavoce alla Casa Bianca (Di venerdì 6 maggio 2022) Svolta storica alla Casa Bianca. Dal 14 maggio 2022 Karine Jean-Pierre sarà la nuova portavoce di Joe Biden. È la prima volta che una donna afroamericana ed esponente della comunità LGBTQ+ veste questo ruolo, e il suo arrivo incarna quel messaggio di uguaglianza e difesa dei diritti civili che il presidente degli USA porta avanti dal primo giorno del suo mandato. Vi raccomandiamo... La storia di Mae Jemison, la prima donna afroamericana a viaggiare nello spazio Fisica, scienziata, ingegnera ed esploratrice: il 12 settembre del 1992 è entrata in orbita a bordo del Space Shuttle Endeavour. Tra i ... Leggi su news.robadadonne (Di venerdì 6 maggio 2022) Svolta storica. Dal 14 maggio 2022sarà la nuovadi Joe Biden. È lavolta che unaed esponente della comunità LGBTQ+ veste questo ruolo, e il suo arrivo incarna quel messaggio di uguaglianza e difesa dei diritti civili che il presidente degli USA porta avanti dal primo giorno del suo mandato. Vi raccomandiamo... La storia di Mae Jemison, laa viaggiare nello spazio Fisica, scienziata, ingegnera ed esploratrice: il 12 settembre del 1992 è entrata in orbita a bordo del Space Shuttle Endeavour. Tra i ...

