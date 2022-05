Juventus, trovato il sostituto di Dybala: dalla Premier League! (Di venerdì 6 maggio 2022) La Juventus sta già pensando al dopo Dybala, e avrebbe trovato il candidato perfetto per la sostituzione. Juventus Dybala PulisicLa Juventus è ormai certa dell’addio di Dybala a fine stagione, i bianconeri quindi stanno da mesi sondando diversi profili per trovare quello più adatto a sostituire l’argentino. Secondo quanto riportato dal Daily Express, uno dei giocatori che più si avvicina al ruolo è Christian Pulisic, compagno di Nazionale del bianconero Weston McKennie. Il giocatore americano attualmente si trova al Chelsea, e sarebbe disponibile al trasferimento per iniziare un nuovo percorso in Serie A. Moltro probabilmente la Juventus tenterà l’assalto nei prossimi mesi. Leggi su rompipallone (Di venerdì 6 maggio 2022) Lasta già pensando al dopo, e avrebbeil candidato perfetto per la sostituzione.PulisicLaè ormai certa dell’addio dia fine stagione, i bianconeri quindi stanno da mesi sondando diversi profili per trovare quello più adatto a sostituire l’argentino. Secondo quanto riportato dal Daily Express, uno dei giocatori che più si avvicina al ruolo è Christian Pulisic, compagno di Nazionale del bianconero Weston McKennie. Il giocatore americano attualmente si trova al Chelsea, e sarebbe disponibile al trasferimento per iniziare un nuovo percorso in Serie A. Moltro probabilmente latenterà l’assalto nei prossimi mesi.

