Juventus, Nedved: “Avere italiani in squadra è doveroso. Novità sul futuro di De Sciglio e Bernardeschi!” (Di venerdì 6 maggio 2022) Juve impegnata sul campo del Genoa che è all’ultima spiaggia per provare a rimanere in Serie A. La squadra di Allegri, con la qualificazione in Champions acquisita aritmeticamente la scorsa giornata, è già con la testa all’unico obiettivo stagionale rimasto, quello della Coppa Italia. Nedved Juventus mercatoPrima della partita ha parlato ai microfoni di Sky Sport il dirigente Pavel Nedved, ecco le sue parole: “A Kean non ne posso chiedere 35 di gol come Ronaldo, ma 25 sì. Lui sa fare gol, magari sbaglia qualcosa tecnicamente ma davanti la porta è valido. Il prossimo anno ci aspettiamo che gli attaccanti facciano meglio, durante questa stagione siamo mancati un po’ lì.” “Come si fa a non pensare all’Inter? Quando il mister ti mette in campo, in una squadra così devi fare il professionista. ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 6 maggio 2022) Juve impegnata sul campo del Genoa che è all’ultima spiaggia per provare a rimanere in Serie A. Ladi Allegri, con la qualificazione in Champions acquisita aritmeticamente la scorsa giornata, è già con la testa all’unico obiettivo stagionale rimasto, quello della Coppa Italia.mercatoPrima della partita ha parlato ai microfoni di Sky Sport il dirigente Pavel, ecco le sue parole: “A Kean non ne posso chiedere 35 di gol come Ronaldo, ma 25 sì. Lui sa fare gol, magari sbaglia qualcosa tecnicamente ma davanti la porta è valido. Il prossimo anno ci aspettiamo che gli attaccanti facciano meglio, durante questa stagione siamo mancati un po’ lì.” “Come si fa a non pensare all’Inter? Quando il mister ti mette in campo, in unacosì devi fare il professionista. ...

Advertising

Luxgraph : Juve, Nedved: 'Kean? Può segnare quanto Ronaldo' - LucaNardo97 : RT @GoalItalia: 'Rinnovi? Presto novità su De Sciglio e Bernardeschi' L'anticipazione di Nedved ? - susydigennaro : RT @napolimagazine: JUVENTUS - Nedved: 'Playoff in Serie A? Penso che sia sicuramente arrivato il momento' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: JUVENTUS - Nedved: 'Playoff in Serie A? Penso che sia sicuramente arrivato il momento' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: JUVENTUS - Nedved: 'Playoff in Serie A? Penso che sia sicuramente arrivato il momento' -