Juventus, Agnelli può esultare: tutto fatto, l’affare si chiude (Di venerdì 6 maggio 2022) In giornata è giunto un importante aggiornamento di calciomercato che coinvolge Juventus e Torino per un centrocampista oggi in granata. Ormai è un anno e mezzo che Rolando Mandragora veste la maglia del Torino. La Juventus ha risolto in anticipo nel gennaio del 2021 l’accordo con l’Udinese per il trasferimento del centrocampista per passarlo al Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 6 maggio 2022) In giornata è giunto un importante aggiornamento di calciomercato che coinvolgee Torino per un centrocampista oggi in granata. Ormai è un anno e mezzo che Rolando Mandragora veste la maglia del Torino. Laha risolto in anticipo nel gennaio del 2021 l’accordo con l’Udinese per il trasferimento del centrocampista per passarlo al Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

capuanogio : #Agnelli: “Io fuori dalla #Juventus? Sono sereno, so quello che stiamo facendo e mi sto divertendo che è la cosa fo… - capuanogio : #Agnelli: '#DelPiero è sempre benvenuto in #Juventus ma ha una sua vita. Entrare in società significa cambiare stil… - TheMattDP10 : ??JUVENTUS | ORA PUÒ SALTARE TUTTO: RIBALTONE CLAMOROSO - DanyRoss70 : RT @LucaFioretti13: C’è soltanto il 5% di possibilità che #Chiellini rispetti il contratto con la #Juventus in scadenza nel 2023. ?????? Gior… - Aurora70033912 : RT @CarmeloCapodic1: “La Juventus la mia più grande storia d’amore”. Gianni Agnelli -