Advertising

sportli26181512 : Juric lancia il Toro: 'Stagione spettacolare, non dobbiamo mollare': Juric lancia il Toro: 'Stagione spettacolare,… - Gazzetta_it : Juric lancia il Toro: 'Stagione spettacolare, non dobbiamo mollare' #TorinoNapoli - sportli26181512 : Probabili formazioni Empoli-Torino: aggiornamenti: Andreazzoli lancia Benassi. Juric conferma Sanabria… -

La Gazzetta dello Sport

arriva a Toro - Napoli con diversi dubbi di formazione e tre certezze: giocheranno Bremer in difesa e Belotti in attacco. La terza è in porta, dove il ballottaggio è finito in mattinata: 'Tra i ...La squadra disale a quota 47 punti in classifica, gli uomini di Andreazzoli restano fermi a 37. Non succede granché nel primo tempo del Castellani, con i granata inizialmente più propositivi e ... Juric lancia il Toro: "Stagione spettacolare, non dobbiamo mollare" (Corriere della Sera) Stiamo migliorando in ogni gara e siamo cresciuti in consapevolezza. Il numero 9 ha speso parole al miele per Juric, i compagni ed il club dopo la tripletta rifilata all'Empoli.Il numero 9 ha speso parole al miele per Juric, i compagni ed il club dopo la tripletta rifilata all'Empoli. (Viola News) "Abbiamo dominato nella prima parte, siamo andati sotto poi ci sono stati i ...