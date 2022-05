Juric: «Contro il Napoli gioca Berisha. Futuro? La società deve decidere se vuole diventare ambiziosa» (Di venerdì 6 maggio 2022) Il tecnico del Torino, Ivan Juric, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Torino-Napoli. «Ci sono ancora tre partite e quindici giorni di lavoro davanti a noi. La squadra non deve mollare, come è giusto che sia. Bisogna continuare a migliorare e crescere. Poi, a fine stagione, a bocce ferme faremo tutte le valutazioni del caso. E capiremo che questa è stata un’annata spettacolare viste le difficoltà iniziali». Sulla formazione: «Stanno tutti abbastanza bene. Mancherà Lukic per squalifica, oggi valuteremo tutte le soluzioni. Domani gioca Berisha. Ho detto tante volte di Vanja che ha fatto benissimo, poi ha avuto un calo. E Berisha ha fatto molto bene ma è anche inciampato in qualche errore. Ho detto anche che Vanja l’ho scelto due volte, una perché Berisha ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 6 maggio 2022) Il tecnico del Torino, Ivan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Torino-. «Ci sono ancora tre partite e quindici giorni di lavoro davanti a noi. La squadra nonmollare, come è giusto che sia. Bisogna continuare a migliorare e crescere. Poi, a fine stagione, a bocce ferme faremo tutte le valutazioni del caso. E capiremo che questa è stata un’annata spettacolare viste le difficoltà iniziali». Sulla formazione: «Stanno tutti abbastanza bene. Mancherà Lukic per squalifica, oggi valuteremo tutte le soluzioni. Domani. Ho detto tante volte di Vanja che ha fatto benissimo, poi ha avuto un calo. Eha fatto molto bene ma è anche inciampato in qualche errore. Ho detto anche che Vanja l’ho scelto due volte, una perché...

