Jill Biden in Romania serve il pasto ai soldati Usa (Di venerdì 6 maggio 2022) La first lady Jill Biden è in Romania, dove ha visitato la base aerea di Mihail Kogalniceanu, incontrando i soldati e servendo loro il pasto in mensa. Sabato a Bucarest dove incontrerà i membri del ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 6 maggio 2022) La first ladyè in, dove ha visitato la base aerea di Mihail Kogalniceanu, incontrando indo loro ilin mensa. Sabato a Bucarest dove incontrerà i membri del ...

Advertising

ClaraMutsc : Jill Biden arrivata in Romania, incontra le truppe Usa Cappellino da baseball e guanti in lattice, la First Lady am… - annaguaita : ?? Jill Biden è partita per l'Europa Est Domenica visiterà i rifugiati al confine slovacco con l'Ucraina Oggi in… - ParliamoDiNews : La First Lady Jill Biden trascorrerà la festa della mamma con le famiglie ucraine sfollate #guerrainucraina - telodogratis : La First Lady Jill Biden trascorrerà la festa della mamma con le famiglie ucraine sfollate - FraLauricella : RT @FraLauricella: La first lady Jill #Biden sarà per cinque giorni in #Romania e #Slovacchia, a partire da giovedì, per incontrare i profu… -