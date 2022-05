Italiano | il nuovo EP di Sfera Ebbasta e Rvssian | la tracklist

(Di venerdì 6 maggio 2022), ilEP diè uscito da pochi istanti per Island Records. Il progetto discografico è composto da cinque tracce in cui sono presenti i featuring di Fivio Foreign, Myke Towers e BIA. L’EP rappresenta l’ultimo capitolo della collaborazione internazionale fra i due artisti iniziata nel 2018 con Pablo e Happy Birthday, entrambe due volte disco di platino. L’EP è il coronamento di un percorso che ha portatodall’essere uno dei più grandi talenti della sua generazione all’essere uno dei rappresentanti più innovativi della musica italiana nel mondo, capace di collaborare ancora una volta con i nomi più rilevanti della nuova scena mondiale.) –...

Advertising

FratellidItalia : ?? Vogliamo un nuovo Risorgimento italiano. #Meloni #EnergiaDaLiberare - Saldimeglio79 : @GiovaQuez Attenzione attenzione: in questo momento su rete4 un nuovo fenomeno da baraccone, tale Marinella Mondain… - DomPer888 : Avviso per il popolo italiano che Barbara Del Debbio ha cambiato la Fusani con la Scorreggia Americana..... Se non… - StefaniaVaselli : RT @hystrionico1984: Landini, tu vuoi AFFERMARE un nuovo ordine mondiale. Il popolo italiano invece vuole FERMARE questo nuovo ordine mond… - xiana44698880 : RT @MarcoRizzoPC: UNITÀ. Un passo avanti. Contro la guerra nasce il gruppo al Senato. Rispondere alle esigenze del popolo italiano. Dentro… -

la Repubblica

E visto che il progetto dell'Ariete sembra non essere venuto benissimo, nell'arco di alcuni anni anche l'Esercitoavrà uncarro armato: si chiamerà Main Battle Tank e sarà lo stesso in ...... che ha affermato di volerne costruire unoproprio nella capitale, totalmente sommersa dai ... 'se si considera che il rifiuto mediamente termovalorizzato per abitanteammonta a circa ... Con Joe Bastianich alla scoperta del gusto italiano (partendo dal Friuli Venezia Giulia) Grifo arriverà entro tre anni ma già promette bene. E basta un dettaglio per spiegarlo: il nuovo super-missile, di cui l’Esercito italiano attende le prime forniture, ...(Adnkronos) - Covid oggi in Italia, dopo il rialzo della scorsa settimana negli ... presidente della Fondazione Gimbe tornano a scendere i nuovi casi settimanali, che si attestano a quota 395 mila con ...