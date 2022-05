Italianft al Giro d’Italia: le maglie, il trofeo e i simboli della corsa rosa diventano beni digitali di valore (Di venerdì 6 maggio 2022) (Adnkronos) – Italianft, primo marketplace italiano di vendita di NFT del Made in Italy, è Official Partner del Giro d’Italia. I primi non fungible token della leggendaria maglia rosa e degli altri simboli della manifestazione ciclistica saranno disponibili dal 6 maggio 6 maggio 2022. Italianft porta il Giro d’Italia nella nuova dimensione degli NFT. La mitica maglia rosa, il trofeo, i loghi e gli altri simboli della storia e della tradizione del Giro saranno disponibili per la prima volta nel rivoluzionario formato delle collezioni digitali certificate dalla Blockchain all’interno del grande ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 6 maggio 2022) (Adnkronos) –, primo marketplace italiano di vendita di NFT del Made in Italy, è Official Partner del. I primi non fungible tokenleggendaria magliae degli altrimanifestazione ciclistica saranno disponibili dal 6 maggio 6 maggio 2022.porta ilnella nuova dimensione degli NFT. La mitica maglia, il, i loghi e gli altristoria etradizione delsaranno disponibili per la prima volta nel rivoluzionario formato delle collezionicertificate dalla Blockchain all’interno del grande ...

HDblog : Il Giro d'Italia entra nel mondo NFT: così ItaliaNFT promuove il Made in Italy - LocalPage3 : Italianft al Giro d'Italia: le maglie, il trofeo e i simboli della corsa rosa diventano beni digitali di valore… - mfpellegrini : Giro d’Italia 2022: maglie, trofeo, loghi e i simboli della corsa rosa diventano Nft - ItaliaNFT_art : Cosa succede quando una competizione che ha più di cento anni incontra la tecnologia del momento? Qualcosa di strao… - CorriereLOGIN : @ItaliaNFT_art primo marketplace italiano di vendita di Non Fungible Token del Made in Italy, è Official Partner de… -