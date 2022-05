Italia, brillano i giovani: tre squadre azzurre alle finali europee (Di venerdì 6 maggio 2022) L’Under 19 e l’Under 17 maschile e l’Under 19 femminile si sono qualificate alla fase finale dei rispettivi tornei continentali, mentre l’Under 15 è tornata a vincere dopo 14 anni il Torneo delle Nazioni. Leggi su itasportpress (Di venerdì 6 maggio 2022) L’Under 19 e l’Under 17 maschile e l’Under 19 femminile si sono qualificate alla fase finale dei rispettivi tornei continentali, mentre l’Under 15 è tornata a vincere dopo 14 anni il Torneo delle Nazioni.

Advertising

Marialuciaruss2 : @harryismyhomex @dmtzdmr Tanto felice x te cara...i tuoi occhi brillano di gioia..dille che ha tanti fans in Italia… - vodkaaastraight : RT @ex_hausted_: Sta ballando su un palco europeo,affiancando con la sua arte uno dei cantanti di cui l'Italia va più fiera all'estero Ins… - ex_hausted_ : Sta ballando su un palco europeo,affiancando con la sua arte uno dei cantanti di cui l'Italia va più fiera all'este… - Route6637640831 : RT @angeloclerici48: Anche le barche brillano sulla Costiera Amalfitana, Italia ???? - Calcio_Casteddu : ???? I #rossoblùinprestito in giro per l'#Italia ?? Per #Cerri rientro in campo con gol ?? Brillano i calciatori attua… -