Istituto Espresso Italiano | Luigi Morello confermato alla presidenza

(Di venerdì 6 maggio 2022) Roma, 6 mag. (Labitalia) - Nuovo consiglio di amministrazione per l'(Iei), l'organizzazione che tutela l'e il cappuccino italiani tramite una certificazione sensoriale unica nel settore del caffè. Per i prossimi tre anni sono stati nominati consiglieri Alessandro Borea, Renato Bossi, Barbara Chiassai, Luca Creti, Simone Devoto, Maurizio Fiorani,, Carlo Odello,Odello, Assunta Percuoco, Carmen Stanziola, Carlotta Trombetta e Antonia Trucillo. Ricome presidente e Barbara Chiassai come Ceo. Gian Paolo Braceschi, già responsabile della certificazione della qualità, assume il ruolo di direttore generale. “Abbiamo aumentato in modo importante - ...

Nuovo consiglio di amministrazione per l'Istituto Espresso Italiano (IEI), l'organizzazione che tutela l'espresso e il cappuccino italiani tramite una certificazione sensoriale unica nel settore del c ...