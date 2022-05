ISOLA DEI FAMOSI | TRE NUOVI NAUFRAGHI NELL’ULTIMO RADDOPPIO POI SOLO DI LUNEDÌ

Leggi su bubinoblog

(Di venerdì 6 maggio 2022) In prima serata su Canale 5, quattordicesimo appuntamento con “L’dei”, il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. A commentare la puntata, con la padrona di casa Ilary Blasi, Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Tre nuove concorrenti, le Conquistadoras, faranno il loro ingresso in gioco: Mercedesz Henger, Maria Laura De Vitis e Fabrizia Santarelli. Il loro obiettivo non saràquello di conquistare l’ma anche il cuore di Edoardo Tavassi e Alessandro Iannoni. Guendalina Tavassi sarà la protagonista di una sorpresa. Potrà, infatti, riabbracciare il suo fidanzato Federico, detto “Cuore”, ma per farlo dovrà affrontare un “sacrificio”. È arrivato il momento della resa dei conti e del confronto finale tra Roger Balduino, Beatriz Marino ed Estefania Bernal. Quali saranno i ...