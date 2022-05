Isola dei Famosi | Roger e il nuovo flirt con Beatriz Guendalina e Edoardo Tavassi | ‘Si sono messi d’accordo’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 6 maggio 2022) L’dei, i fan lo sanno già da tempo, non è solo questione di sopravvivenza. Ma l’esperienza mette a nudo i sentimenti e le debolezze più recondite dei suoi partecipanti, come nel caso diBalduino ed Estefania Bernal. Ad oggi, infatti, il loro grande amore sembra già vacillare dopo solamente un mese dallo sbarco sull’nelle Honduras. Problemi sentimentali all’deiA metter in dubbio l’amore e i sentimenti del modello è stato, però, un evento non da poco: lo sbarco sull’anche della sua ex fidanzataMarino che è ospite in Honduras per pochi giorni proprio per aver un chiarimento con. Ecco, quindi, che il precario equilibrio della coppia è stato sin da subito messo a repentaglio. Per ...