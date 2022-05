Isola dei Famosi | Roger e Beatriz | è tutto finto? Si sono messi d’accordo prima? Edoardo e Guendalina Tavassi hanno dubbi VIDEO

(Di venerdì 6 maggio 2022)deisull’amore fraed Estefania, sopratdopo l’arrivo di. In effetti la storia ricorda molto il triangolo creato al GF Vip 6 fra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. Ma cosa sostengono i due fratelli naufraghi? Leggi anche:dei: «Laura Maddaloni voleva...

Advertising

zazoomblog : Isola dei Famosi Nicolas Vaporidis ha messo le mani addosso a Laura Maddaloni? Cosa ha fatto alla moglie di Clement… - blogtivvu : Nuovi concorrenti Isola dei Famosi 2022: chi sono? Tre nuove naufraghe pronte a sbarcare #isola - CarloRasoo : RT @PietroTredici: sono molto felice perché è cominciata l isola dei famosi e tra poco sarò più stupido - AndreaR09527214 : @stobenese @OssiaRosa @IsolaDeiFamosi Sono dei cafoni nei modi, nei gesti, nell'anima... alla fine la parlata in di… - morgia_ale : @californiet se vede come rosichi ?? vatte a vede l'isola dei famosi e zitta -

Nicolas Vaporidis è tornato all'attacco contro Laura Maddaloni . Il motivo Le gravi accuse mosse dalla moglie di Clemente Russo nel corso dell'ultima diretta de L'Famosi nei confronti dell'attore romano. L'ira di Nicolas Vaporidis Tensione a L'Famosi . A distanza di alcuni giorni dalla diretta del reality show condotto da Ilary Blasi , in ...Ascolta questo articolo Fino a questo momento l'edizione attualmente in corso de ' L'famosi ', il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi insieme ai due opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria, sta andando sopra alle aspettative. Infatti, salvo clamorosi colpi ...Mercedesz Henger farà il suo ingresso all’Isola dei Famosi 2022 nella puntata di venerdì 6 maggio, insieme alle altre due nuove naufraghe: ...L’Isola dei Famosi 2022 si allunga e dunque sono in arrivo tre nuovi concorrenti pronti a sbarcare nella puntata di oggi, venerdì 6 maggio. Chi sono Intanto diciamo subito che si tratta di tre ...