Isola dei Famosi | le anticipazioni della puntata di questa sera | venerdì 6 maggio 2022

Advertising

Ucraina: "Colpita la fregata russa Ammiraglio Makarov" Le Forze armate ucraine hanno colpito e messo fuori combattimento la fregata russa Ammiraglio Makarov nel Mar Nero, vicino all'...... una nave da guerra, la Admiral Makarov, viene data in fiamme nel Mar Nero, vicino all'di ... Lo ha detto il portavoce presidenziale russo Dmitri Peskov, rispondendo a una domandagiornalisti. ...Isola dei Famosi 2022: anticipazioni e ultime notizie sulla puntata di oggi, 6 maggio, alle ore 21,45 su Canale 5. Tutte le informazioni ...In questa edizione: Una fregata russa brucia vicino all'Isola dei Serpenti, nel Mar Nero, Zelensky su Mariupol: "Lì non si tratta di guerra, ma di tortura bestiale", Ambasciatori Ue: scontro sulle san ...