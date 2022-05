Isola dei Famosi, il cambiamento di Guendalina Tavassi: prima e dopo [FOTO] (Di venerdì 6 maggio 2022) Guendalina Tavassi è la protagonista indiscussa di questa edizione dell’Isola dei Famosi. Ve la ricordate però qualche anno fa? La donna è cambiata parecchio nel corso del tempo e della sua carriera. CLICCA QUI PER VEDERE LA FOTO. La partecipazione al Grande Fratello Oggi siamo abituati a vedere la donna con pose sexy sui social L'articolo Isola dei Famosi, il cambiamento di Guendalina Tavassi: prima e dopo FOTO Leggi su dailynews24 (Di venerdì 6 maggio 2022)è la protagonista indiscussa di questa edizione dell’dei. Ve la ricordate però qualche anno fa? La donna è cambiata parecchio nel corso del tempo e della sua carriera. CLICCA QUI PER VEDERE LA. La partecipazione al Grande Fratello Oggi siamo abituati a vedere la donna con pose sexy sui social L'articolodei, ildi

redazionerumors : Isola dei Famosi 2022: Roger Balduino confuso, non sa chi scegliere tra Estefania e la ex Leggi l'articolo completo… - Novella_2000 : Cambia la programmazione dell'Isola: ecco quando andrà in onda #isola - Novella_2000 : Guendalina Tavassi, nuove pesanti accuse contro Laura Maddaloni: “Mi ha maledetto” (VIDEO) #isola - RealGossipland : Laura Maddaloni ha fatto una cosa e orribille a L'Isola dei Famosi: squalificata DETTAGLI QUI… - OlderGf : Una fregata russa è in fiamme nel Mar Nero al largo dell'isola dei Serpenti.#Ukraine -