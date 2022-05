Isola Dei Famosi, Carmen Di Pietro a rischio? Scoppia una nuova polemica (Di venerdì 6 maggio 2022) Nuove polemiche si abbattono a L’Isola Dei Famosi. Carmen Di Pietro al centro della bufera Nonostante l’abbattimento delle squadre, le due ex fazioni continuano a fare gruppo tra loro non riuscendo a trovare un punto d’incontro e alimentando continui dissapori e malumori. IL CASO Carmen DI Pietro Dopo che l’ex gruppo delle Cucaracha ha raccolto 13 cocchi, si è aperta una discussione con la fazione opposta per la loro distribuzione. Carmen Di Pietro ha così deciso di prendersi la scena dividendo in maniera equa i cocchi e tenendo per sè il tredicesimo. La scelta della naufraga genera scompiglio ma dopo i primi litigi i VIP cercano di trovare un accordo. Nello specifico è Roger Balduino a chiedere di ricevere sette cocchi per la sua fazione ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 6 maggio 2022) Nuove polemiche si abbattono a L’DeiDial centro della bufera Nonostante l’abbattimento delle squadre, le due ex fazioni continuano a fare gruppo tra loro non riuscendo a trovare un punto d’incontro e alimentando continui dissapori e malumori. IL CASODIDopo che l’ex gruppo delle Cucaracha ha raccolto 13 cocchi, si è aperta una discussione con la fazione opposta per la loro distribuzione.Diha così deciso di prendersi la scena dividendo in maniera equa i cocchi e tenendo per sè il tredicesimo. La scelta della naufraga genera scompiglio ma dopo i primi litigi i VIP cercano di trovare un accordo. Nello specifico è Roger Balduino a chiedere di ricevere sette cocchi per la sua fazione ...

