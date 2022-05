Isola dei Famosi 2022 | quattordicesima puntata – Serataccia per i coniugi Russo | Clemente finisce su Playa Sgamada | Laura al televoto con Lory

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 6 maggio 2022) Luxuria -deiL’deicontinua con lae qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del venerdì, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto in Honduras nel corso della serata.dei: la diretta minuto per minuto della21.43: Breve anteprima. 21.46: Ilary Blasi entra in studio, saluta gli opinionisti (a cominciare da una Luxuria in versione Marcella Bella) e conferma che L’andrà avanti fino al 27 giugno. Lo comunica ai naufraghi, che si trovano su ...