Isola dei Famosi 2022, quattordicesima puntata – Serataccia per i coniugi Russo: Clemente finisce su Playa Sgamada, Laura al televoto con Lory (Di venerdì 6 maggio 2022) Luxuria - Isola dei Famosi 2022 L’Isola dei Famosi 2022 continua con la quattordicesima puntata e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del venerdì, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto in Honduras nel corso della serata. Isola dei Famosi 2022: la diretta minuto per minuto della quattordicesima puntata 21.43: Breve anteprima. 21.46: Ilary Blasi entra in studio, saluta gli opinionisti (a cominciare da una Luxuria in versione Marcella Bella) e conferma che L’Isola andrà avanti fino al 27 giugno. Lo comunica ai naufraghi, che si trovano su ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 6 maggio 2022) Luxuria -deiL’deicontinua con lae qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del venerdì, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto in Honduras nel corso della serata.dei: la diretta minuto per minuto della21.43: Breve anteprima. 21.46: Ilary Blasi entra in studio, saluta gli opinionisti (a cominciare da una Luxuria in versione Marcella Bella) e conferma che L’andrà avanti fino al 27 giugno. Lo comunica ai naufraghi, che si trovano su ...

Advertising

RaiNews : Fonti ucraine raccontano dell'attacco riuscito da parte di due caccia ucraini Su-27 che hanno colpito strutture del… - marangelo2005 : l'Isola dei serpenti sembra diventata un poligono di tiro x gli ucraini. Dopo i recenti attacchi contro i 2 pattugl… - Clarembaldo : RT @agambella: #Ucraina Deve essere avvenuto un tentativo di riconquista ucraino dell'isola dei serpenti, se il comando russo, che non fa a… - SvetaBielita : @Alfonso76491452 @Guzel43266945 ???????????????? COME NO, SOLO STORIE..COME I SOLDATI UCRAINI DELL' ISOLA DEI SERPENTI, CHE… - swftscrsn : RT @p0liedrico: La curva dell'isola che supera il 20% durante il Guendalina show la potenza dei fratelli Tavassi #AscoltiTv -