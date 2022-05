Isola dei Famosi 2022, anticipazioni puntata 6 maggio: due nuovi arrivi (Di venerdì 6 maggio 2022) Stasera, venerdì 6 maggio 2022, andrà in onda una nuova puntata in diretta dell’Isola dei Famosi. Dalle anticipazioni sappiamo già che in Honduras sbarcheranno ben due nuove naufraghe: si tratta di Maria Laura De Vitis, fresca vincitrice de “La Pupa e il Secchione”, e della modella Fabrizia Santarelli. Non sbarcherà invece Mercedesz Henger, che è a Roma dalla madre Eva ricoverata per un brutto incidente d’auto. Ma non sarà l’unica sorpresa della serata in quanto Roger Balduino verrà messo di fronte alla scelta tra la ex Beatriz Marino e la fidanzata conosciuta all’Isola, Estefania Bernal. Proprio Roger e Beatriz verranno messi a conoscenza delle ipotesi di Edoardo Tavassi (che le ha subito comunicate al resto del gruppo, che pare d’accordo con lui) secondo cui i due ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 6 maggio 2022) Stasera, venerdì 6, andrà in onda una nuovain diretta dell’dei. Dallesappiamo già che in Honduras sbarcheranno ben due nuove naufraghe: si tratta di Maria Laura De Vitis, fresca vincitrice de “La Pupa e il Secchione”, e della modella Fabrizia Santarelli. Non sbarcherà invece Mercedesz Henger, che è a Roma dalla madre Eva ricoverata per un brutto incidente d’auto. Ma non sarà l’unica sorpresa della serata in quanto Roger Balduino verrà messo di fronte alla scelta tra la ex Beatriz Marino e la fidanzata conosciuta all’, Estefania Bernal. Proprio Roger e Beatriz verranno messi a conoscenza delle ipotesi di Edoardo Tavassi (che le ha subito comunicate al resto del gruppo, che pare d’accordo con lui) secondo cui i due ...

