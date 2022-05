Isola 16 | Nicolas Vaporidis ed Edoardo Tavassi contro Laura Maddaloni | “È pericolosa | agghiacciante”

Leggi su isaechia

(Di venerdì 6 maggio 2022) Sulle spiagge dell’16 non si placano gli animi tra le due ex tribù.continua a pensare a quello che è successo condurante l’ultima diretta. La naufraga aveva accusatodi averle messo le mani addosso durante la prova della ‘pelota honduregna’ e poi l’attore è tronato a parlare dell’episodio con la sua fazione ed in particolare con: Ma vi rendete conto che voleva chiamare il suo avvocato? Le si era chiusa la vena del cervello dopo che il marito mi aveva minacciato di farmi un c**o così. Per proteggere lui (Clemente, ndr) perché ha capito che ha esagerato, s’è messa a dire che io le sono andato, prima testa a testa, non so quando, e poi che le ho messo le mani addosso. A una judoka ...