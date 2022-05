Ippodromo di Agnano | finalmente si riparte Domenica 8 tre gran premi Tante iniziative per lo svago nel Parco

(Di venerdì 6 maggio 2022) Tredi trotto in pista eddinel8 maggio per il primode evento post pandemia all’dicon capienza al 100% e nessuna restrizione. Al via ci sono i migliori cavalli internazionali nel “Freccia d’Europa – Gianni Campili” (5^ corsa ore 16.30, gr. 1 per anziani metri 1600 € 154.000) con Blackflash Bar ottimo nel Costa Azzurra, il derbywinner Bleff Dipa, il dotato Bengurion Jet e la sorpresa francesed Art con il top driver Gabriele Gelormini. Nelle due prove del “Regione Campania” per europei di 4 anni maschi (7^ corsa ore 17.30 tqq) e femmine (3^ corsa ore 15.30) – gruppo 2 metri 2100 € 132.000, si sfidano il derbywinner e titolato Charmant De Zack, il ...

Emozioni da fiaba nel parco dell'Ippodromo di Agnano dove, fino a domenica 5 giugno, sarà aperta la mostra 'Universo delle Farfalle e Butterfly Experience'. 6 maggio 2022 - EQUtv, l'emittente televisiva del Mipaaf, seguirà in 'diretta' il Gran Premio Freccia d'Europa - Trofeo Gianni Campili all'Ippodromo di Agnano a Napoli, in programma nel pomeriggio. Tre gran premi di trotto in pista ed iniziative di svago nel parco domenica 8 maggio per il primo grande evento post pandemia all'Ippodromo di Agnano con capienza al 100% e nessuna restrizione.