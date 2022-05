Investimenti sostenibili 4.0: incentivi per digitale, economia circolare e risparmio energetico (Di venerdì 6 maggio 2022) Dal 18 maggio apre lo sportello dedicato agli Investimenti sostenibili 4.0: la misura, finanziata con i fondi REACT EU pari a 678 milioni, è rivolta alle micro, piccole e medie imprese italiane per realizzare Investimenti innovativi legati a tecnologie 4.0, economia circolare e risparmio energetico, al fine di favorire la trasformazione digitale e sostenibile di attività manifatturiere e di servizi. Invitalia, gestore della misura, ha già aperto la piattaforma per consentire alle imprese interessate agli Investimenti sostenibili 4.0 di accedere la fase di precompilazione della domanda di agevolazioni. Investimenti sostenibili 4.0, come funziona I fondi della misura ... Leggi su fmag (Di venerdì 6 maggio 2022) Dal 18 maggio apre lo sportello dedicato agli4.0: la misura, finanziata con i fondi REACT EU pari a 678 milioni, è rivolta alle micro, piccole e medie imprese italiane per realizzareinnovativi legati a tecnologie 4.0,, al fine di favorire la trasformazionee sostenibile di attività manifatturiere e di servizi. Invitalia, gestore della misura, ha già aperto la piattaforma per consentire alle imprese interessate agli4.0 di accedere la fase di precompilazione della domanda di agevolazioni.4.0, come funziona I fondi della misura ...

