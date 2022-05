Intervista eSport Revolution: conosciamo meglio il Co-Founder e il Team Manager! (Di venerdì 6 maggio 2022) Abbiamo avuto il piacere di scambiare due parole con Diego Trinchillo, Co-Founder di eSport Revolution, e Michele Santoro, Team Manager: dalla chiacchierata è nata una piacevole Intervista sul mercato eSports, che vi riportiamo in questo articolo Il mondo degli eSports in Italia, così come nel panorama internazionale, è in continua e costante crescita. Il recente terremoto avvenuto in terra nostrana per quel che riguarda le sale LAN ed eSports (di cui vi parliamo approfonditamente in questo articolo dedicato) ha sicuramente riportato in auge un problema fondamentale del settore: l’arretratezza normativa. Rimane però indubbio che il mercato si stia orientando completamente verso altri vertici, rispetto al passato, e che, per quanto possa essere ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 6 maggio 2022) Abbiamo avuto il piacere di scambiare due parole con Diego Trinchillo, Co-di, e Michele Santoro,Manager: dalla chiacchierata è nata una piacevolesul mercatos, che vi riportiamo in questo articolo Il mondo deglis in Italia, così come nel panorama internazionale, è in continua e costante crescita. Il recente terremoto avvenuto in terra nostrana per quel che riguarda le sale LAN eds (di cui vi parliamo approfonditamente in questo articolo dedicato) ha sicuramente riportato in auge un problema fondamentale del settore: l’arretratezza normativa. Rimane però indubbio che il mercato si stia orientando completamente verso altri vertici, rispetto al passato, e che, per quanto possa essere ...

