Internazionali d’Italia 2022: Roma, il tabellone di qualificazione maschile con 4 italiani (Di venerdì 6 maggio 2022) L’ultimo tassello degli Internazionali d’Italia 2022 è stato composto: il tabellone di qualificazione maschile. Quattro sono gli italiani al via, tutti aventi accesso tramite wild card derivate dalle performance delle qualificazioni. Poiché Luca Nardi si è ritrovato a sostituire Lorenzo Musetti in main draw, l’invito numero quattro è stato girato a Giulio Zeppieri. Al massimo, però, di azzurri al piano superiore ce ne potranno essere tre, dal momento che Zeppieri e Francesco Forti si trovano nello stesso spot. L’uno avrà lo slovacco Alex Molcan, l’altro l’americano, alias mister servizio e volée, Maxime Cressy. ATP Roma 2022, il sorteggio degli italiani agli Internazionali: Fognini-Thiem la sfida clou ... Leggi su oasport (Di venerdì 6 maggio 2022) L’ultimo tassello degliè stato composto: ildi. Quattro sono glial via, tutti aventi accesso tramite wild card derivate dalle performance delle qualificazioni. Poiché Luca Nardi si è ritrovato a sostituire Lorenzo Musetti in main draw, l’invito numero quattro è stato girato a Giulio Zeppieri. Al massimo, però, di azzurri al piano superiore ce ne potranno essere tre, dal momento che Zeppieri e Francesco Forti si trovano nello stesso spot. L’uno avrà lo slovacco Alex Molcan, l’altro l’americano, alias mister servizio e volée, Maxime Cressy. ATP, il sorteggio degliagli: Fognini-Thiem la sfida clou ...

Advertising

Kenmckinnon9 : ATP 1000 Internazionali BNL D'Italia Court 3 Ugo Humbert vs Brandon Nakashima 12:00pm R.I Joao Sousa vs… - andreastoolbox : #Tennis, Internazionali d'Italia: per Sinner applausi e selfie all'allenamento sul Centrale - La Gazzetta dello Spo… - Kenmckinnon9 : ATP 1000 Internazionali BNL D'Italia Court 1 Kamil Majchrzak vs Federico Coria 10:00am R.I Holger Vitus Nod… - Kenmckinnon9 : ATP 1000 Internazionali BNL D'Italia Pietrangeli Marcos Giron vs Gianmarco Ferrari 10:00am R.I Alex Mol… - Kenmckinnon9 : WTA 1000 Internazionali BNL D'Italia Pietrangeli Angelica Raggi vs Andrea Petkovic 12:00pm R.I Stefania Rub… -