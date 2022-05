(Di venerdì 6 maggio 2022) (Adnkronos) – Lorenzogliin programma a, al Foro Italico, dal 7 al 15 maggio. L’azzurro deve fermarsi dopo l’infortunio muscolare che lo ha costretto a ritirarsi dall’Atp di Madrid. “Ciao Ragazzi mi dispiace molto scrivere questo post … purtroppo gli esami fatti oggi non sono stati positivi e l’infortunio che ho avuto ieri è risultato più grave del previsto … mi obbliga are il torneo che amo di più ovvero… e anche Lione. Ma ci vedremo sicuro a Parigi”, scrive su Instagram dando appuntamento al Roland Garros. L'articolo proviene da Italia Sera.

Edmond72Dantes : RT @ziale79: Ma veramente agli internazionali d'Italia sono tutti mascherati? All'aperto? I raccattapalle? I giudici di linea? Ma la follia… - lifestyleblogit : Internazionali d'Italia 2022, Musetti salta Roma - - max_palazzo : Ormai manca poco, noi siamo pronti e tu? Vivi tutte le emozioni del Tennis #IBI22 Internazionali BNL d'Italia - Tennis_Ita : Lorenzo Musetti si ritira dagli Internazionali BNL d'Italia - Luxgraph : Musetti salta gli Internazionali d'Italia: 'Infortunio più grave del previsto' -

GliBnldi tennis sono già partiti: al Foro italico di Roma si sfideranno i migliori tennisti al mondo, dei circuiti Atp e Wta, fino al 15 maggio. Il torneo, sia maschile che ...Lorenzo Musetti non ce la fa. Il ventenne toscano ha infatti deciso di rinunciare agliper colpa dell'infortunio alla coscia sinistra che lo ha costretto al ritiro ieri a Madrid nella sfida contro Zverev. Il messaggio È stato lui stesso a dare l'annuncio con un ... Internazionali di Roma, sorteggio: attesa per Sinner, ansia per Musetti