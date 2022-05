Inter | rimonta di pura rabbia | ribalta lo 0-2 e tiene vivo il sogno-scudetto Delirio al Meazza

(Di venerdì 6 maggio 2022) Una pazzal'Empoli - in vantaggio per 2 a 0 fino al 40' - con un perentorio 4-2 e doppietta di Lautaro Martinez, chiusura in estremis di Sanchez. I nerazzurri ritrovano la testa della classifica a un punto di distacco dal Milan, che domenica affronterà il Verona per provare l'ennesimo contro sorpasso di questo campionato al fotofinish. Toscani in vantaggio già al 6' con Pinamonti in scivolata, raddoppio a cura di Asllan al 29', dopo un gol all'11' realizzato da Zurkowski, ma annullato al Var per fuorigioco di Pinamonti. L'Iaccorcia al 40' con la terza rete dei toscani: autogol di Romagnoli. Il pareggio stavolta è dimarcaista con l'affondo di Lautaro al 45'. Nella ripresa un'a testa bassa si riprende il campo di San Siro, cerca il vantaggio ...

SerieA : Che partita e che rimonta dell'@Inter! ?? #Martinez realizza una splendida doppietta ?? #InterEmpoli #SerieATIM??… - SerieA : ??? ???? GOOOLLLL ???? ?? Rimonta dell’@inter, doppietta di #Martinez ???? #InterEmpoli 3-2 #SerieATIM?? #WeAreCalcio - CB_Ignoranza : La solita Inter pazza, senza senso, fuori di testa, vince 4-2 in rimonta facendo perdere 10 anni di vita ai suoi ti… - CaressaGiovanni : RT @GaetanoMilano74: Rimonta da Pazza Inter Lautaro trascina i nerazzurri e ribalta la partita che sembrava già persa e ci riporta temporan… - De_Sand88 : RT @SerieA: Che partita e che rimonta dell'@Inter! ?? #Martinez realizza una splendida doppietta ?? #InterEmpoli #SerieATIM?? #WeAreCalcio h… -

