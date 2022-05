Inter, ricavi da stadio verso i 40 milioni per il 2021/22 (Di venerdì 6 maggio 2022) Oltre un milione di tifosi, con ricavi da stadio che tornano ad avvicinarsi ai livelli pre-Covid. L’Inter si avvia verso le ultime gare casalinghe stagionali tra Empoli (stasera) e Sampdoria (domenica 22 maggio) con un San Siro sempre pieno: per la gara di oggi contro i toscani sono attesi circa 70mila spettatori e numeri simili L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 6 maggio 2022) Oltre un milione di tifosi, condache tornano ad avvicinarsi ai livelli pre-Covid. L’si avviale ultime gare casalinghe stagionali tra Empoli (stasera) e Sampdoria (domenica 22 maggio) con un San Siro sempre pieno: per la gara di oggi contro i toscani sono attesi circa 70mila spettatori e numeri simili L'articolo

