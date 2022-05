Inter-Empoli 4-2, rimonta e nerazzurri primi in classifica (Di venerdì 6 maggio 2022) (Adnkronos) – L’Inter rimonta e batte l’Empoli 4-2 nell’anticipo della 36esima giornata della Serie A e sale in testa alla classifica. I nerazzurri, sotto 0-2, ribaltano il match e conquistano il successo che vale il primo posto: i campioni d’Italia volano a 78 punti e scavalcano il Milan, che è a quota 77 e domenica farà visita al Verona. L’Empoli, già salvo, rimane a quota 40. L’Empoli colpisce subito. I toscani evitano il pressing nerazzurro, Zurkowski scappa a destra e accende Pinamonti: scivolata perfetta, palla in rete e 0-1 al 5’. I padroni di casa provano a reagire a testa bassa, al 22’ Barella va giù nell’area avversaria dopo l’Intervento di Parisi. Il difensore dell’Empoli colpisce nettamente il pallone, il rigore ... Leggi su italiasera (Di venerdì 6 maggio 2022) (Adnkronos) – L’e batte l’4-2 nell’anticipo della 36esima giornata della Serie A e sale in testa alla. I, sotto 0-2, ribaltano il match e conquistano il successo che vale il primo posto: i campioni d’Italia volano a 78 punti e scavalcano il Milan, che è a quota 77 e domenica farà visita al Verona. L’, già salvo, rimane a quota 40. L’colpisce subito. I toscani evitano il pressing nerazzurro, Zurkowski scappa a destra e accende Pinamonti: scivolata perfetta, palla in rete e 0-1 al 5’. I padroni di casa provano a reagire a testa bassa, al 22’ Barella va giù nell’area avversaria dopo l’vento di Parisi. Il difensore dell’colpisce nettamente il pallone, il rigore ...

