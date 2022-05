Inter - Empoli 4 - 2 | le pagelle | Lautaro capopopolo | Barella spiritato De Vrij irriconoscibile

Advertising

brfootball : 28’—Inter 0-2 Empoli 40’—Inter 1-2 Empoli 45’—Inter 2-2 Empoli Inter level it in five minutes ?? (via… - SuperSportTV : 5' Inter 0-1 ???????????? 28' Inter 0-2 ???????????? 40' ?????????? 1-2 Empoli 45' ?????????? 2-2 Empoli 64' ?????????? 3-2 Empoli 94' ??????????… - Inter : ?? | NUMBERS powered by @StarCasinoSport Mancano poco più di 24 ore ad #InterEmpoli ?? Pensi di sapere tutto? ?? abb… - MicheleDiM4uro : RT @xGSerieA: Inter (5.56) 4-2 (0.68) Empoli - GiokerMusso : RT @calciomercatoit: Le pagelle di #InterEmpoli #Lautaro ?? #deVrij ?? #Asllani si candida -

Trascinata da Lautaro Martinez, da Perisic e dal proprio centrocampo l'rimonta l'e si mantiene in corsa per lo scudetto nonostante le incertezze dei suoi difensori. Nei toscani Pinamonti si mette in mostra contro la sua ex e forse futura squadra, così come ...L'non ha più forza e idee, l'spreca più volte il poker con Dzeko , che colpisce anche un palo, ma lo trova allo scadere con Sanchez . Il Meazza respira dopo la paura. L'va dunque ...(Inter-News) Saranno difatti in 70mila i supporters nerazzurri presenti a San Siro. ANCORA SOLD OUT – Inter-Empoli, sarà ancora tutto esaurito a San Siro per quella che sarà la terzultima partita di ...Azzurri di scena al Meazza contro l’Inter, con Andreazzoli che sceglie Pinamonti in avanti con Bajrami e Asllani alle loro spalle ...