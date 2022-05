Inter-Empoli 4-2, Inzaghi: “Vittoria che dà grande fiducia, ora testa alla Coppa Italia” (Di venerdì 6 maggio 2022) “Ho fatto i complimenti alla squadra perché abbiamo fatto una grandissima gara, tranne i primi 20-25 minuti in cui abbiamo avuto troppa foga. L’Empoli gioca molto bene, noi dovevamo essere più ordinati senza palla. Un gruppo esperto come il nostro non deve prendere quei 2 gol. Sapevo però che la reazione l’avremmo avuta. Ora dobbiamo recuperare forze ed energie in vista della finale di Coppa Italia di mercoledì che è importantissima per noi”. Così Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, commenta ai microfoni di Dazn la Vittoria Interna in rimonta per 4-2 contro l’Empoli. “Sono 3 punti che ci danno una grandissima iniezione di fiducia. È da agosto che andiamo forte, spendendo tanto. Siamo però ... Leggi su sportface (Di venerdì 6 maggio 2022) “Ho fatto i complimentisquadra perché abbiamo fatto una grandissima gara, tranne i primi 20-25 minuti in cui abbiamo avuto troppa foga. L’gioca molto bene, noi dovevamo essere più ordinati senza p. Un gruppo esperto come il nostro non deve prendere quei 2 gol. Sapevo però che la reazione l’avremmo avuta. Ora dobbiamo recuperare forze ed energie in vista della finale didi mercoledì che è importantissima per noi”. Così Simone, allenatore dell’, commenta ai microfoni di Dazn lana in rimonta per 4-2 contro l’. “Sono 3 punti che ci danno una grandissima iniezione di. È da agosto che andiamo forte, spendendo tanto. Siamo però ...

Advertising

brfootball : 28’—Inter 0-2 Empoli 40’—Inter 1-2 Empoli 45’—Inter 2-2 Empoli Inter level it in five minutes ?? (via… - SuperSportTV : 5' Inter 0-1 ???????????? 28' Inter 0-2 ???????????? 40' ?????????? 1-2 Empoli 45' ?????????? 2-2 Empoli 64' ?????????? 3-2 Empoli 94' ??????????… - Inter : ?? | NUMBERS powered by @StarCasinoSport Mancano poco più di 24 ore ad #InterEmpoli ?? Pensi di sapere tutto? ?? abb… - RepFcInter : Le pagelle di Inter-Empoli: Skriniar svagato, Lautaro di rabbia. Disastro Romagnoli, Zurkowski moto perenne - gabripuggioni28 : @Djnc78 Dopo il fallo di Barella sul giocatore dell'#Empoli, nell'azione che porta l'#Inter a pareggiare davvero In… -