Inter | che passione Altro sold out a San Siro e con oggi si arriva al milione di spettatori | ecco il dato

(Di venerdì 6 maggio 2022) Prima in Italia per seguito dei propri tifosi, sono questi i dati dell'di Simone Inzaghi, messi in risalto dalla Gazzetta dello Sport. “Un mi...

Inter : ? | #STARWARSDAY Che la Forza sia con voi, #InterFans - GiovaAlbanese : Gianluca #Pessotto ha svelato ai microfoni di Eleven Sports che fu Luigi #Milani a portare Fabio #Miretti alla… - juventusfc : ??? Allegri: «Tutti stiamo aspettando la finale di #CoppaItaliaFrecciarossa, ma prima c'è un'altra partita e poi bis… - il_Malpensante : @drjackomo E io ti sto parlando proprio di quel match point (che neanche doveva esserci eh, visto Chievo-Inter e Inter-Atalanta, ma vabbe'). - AleColumn99 : Ma in che senso oggi giocano inter e juve -

...alla prossima Champions League e sono già con la testa alla finale di Coppa Italia contro l', ... Ci si aspetta un buon numero di gol, con i padroni di casavorranno riscattare i 6 gol presi la ...Dovremo fare una partita molto attenta perchè ci confrontiamo con una squadra organizzataverrà qui per fare la sua partita" , ha dichiarato il tecnico dell'. L'Empoli, matematicamente salvo,... Inter, via ai 16 giorni che decidono tutto - Sport - quotidiano.net La trentaseiesima giornata di Serie A al via stasera con l’Inter impegnato in casa contro l’Empoli. Il Milan sarà di scena a Verona.L'Inter è arrivata al momento clou della stagione. "Fra oggi e mercoledì 11 - ricorda Tuttosport - si giocheranno tre partite che daranno delle sentenze definitive sulla stagione nerazzurra. Da una ...