INPS, bonus fino a 600 euro: dettagli e come ottenerlo (Di venerdì 6 maggio 2022) Arrivato il semaforo verde il 28 aprile. Pronti 10 milioni di euro stanziati per coprire le spese relative alle sedute psicoterapeutiche Il 28 aprile in Conferenza Stato-Regioni è stato definito l’ultimo passaggio per rendere operativo il bonus psicologo. La misura di sostegno coprirà le spese da sostenere per le psicoterapie. Il valore massimo del bonus L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di venerdì 6 maggio 2022) Arrivato il semaforo verde il 28 aprile. Pronti 10 milioni distanziati per coprire le spese relative alle sedute psicoterapeutiche Il 28 aprile in Conferenza Stato-Regioni è stato definito l’ultimo passaggio per rendere operativo ilpsicologo. La misura di sostegno coprirà le spese da sostenere per le psicoterapie. Il valore massimo delL'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

paolo_r_2012 : Bonus 600 euro ISEE fino a 50.000€: ok INPS! Domanda maggio - axelvassallo : RT @de_giovannna: Buon pomeriggio @INPS_it mi scuso per il disturbo, ma volevo sapere se per cortesia si sa ove mai fosse possibile il bonu… - ADELEYEKING : @INPS_it niente bonus solo truffa perche inps non paga Noi solo Loro - lorysissy : RT @de_giovannna: Buon pomeriggio @INPS_it mi scuso per il disturbo, ma volevo sapere se per cortesia si sa ove mai fosse possibile il bonu… - de_giovannna : Buon pomeriggio @INPS_it mi scuso per il disturbo, ma volevo sapere se per cortesia si sa ove mai fosse possibile i… -