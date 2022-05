Industria: Confindustria Brescia, in primo trim. produzione +10,5% rispetto a 2021 (Di venerdì 6 maggio 2022) Milano, 6 mag. (Adnkronos) - Nel primo trimestre del 2022, la produzione Industriale Bresciana nel settore manifatturiero evidenzia una nuova crescita, pur registrando una frenata rispetto alla velocità sperimentata nel corso del 2021. In particolare, l'attività produttiva ha segnato una variazione rispetto al trimestre precedente (congiunturale) positiva (+2,5%), mentre la dinamica rispetto allo stesso periodo del 2021 (tendenziale) segna un +10,5%, frutto dei recuperi sperimentati nei primi mesi dell'anno scorso. A evidenziarlo è l'indagine congiunturale del Centro Studi di ConfIndustria Brescia sui dati relativi al primo trimestre ... Leggi su iltempo (Di venerdì 6 maggio 2022) Milano, 6 mag. (Adnkronos) - Nelestre del 2022, lalena nel settore manifatturiero evidenzia una nuova crescita, pur registrando una frenataalla velocità sperimentata nel corso del. In particolare, l'attività produttiva ha segnato una variazionealestre precedente (congiunturale) positiva (+2,5%), mentre la dinamicaallo stesso periodo del(tendenziale) segna un +10,5%, frutto dei recuperi sperimentati nei primi mesi dell'anno scorso. A evidenziarlo è l'indagine congiunturale del Centro Studi di Confsui dati relativi alestre ...

